Van Branteghem over Mixed Relay: "Zullen er dichtbij zijn, hopelijk niet weer 4e"

De hamvraag is: pakken we een medaille of niet? "Nu de Verenigde Staten en de Dominicaanse Republiek toch lopen, wordt het weer iets moeilijker", weet ervaringsdeskundige Van Branteghem. "De Amerikanen liepen in de reeksen met onbekende namen heel makkelijk naar winst, terwijl de Belgen eigenlijk al een goeie prestatie moesten neerzetten."

"Dus als de Amerikanen geen fouten maken - wat ze wel vaak doen - dan zijn zij ongenaakbaar. En ook de Dominicaanse Republiek is toch heel sterk. We zullen ook een totaal andere race zien in de finale. Bijna alle teams zullen met een andere opstelling komen. Het gaat om medailles op de Spelen dus iedereen zal nu toch zijn jokers inzetten."

"België ook", denkt Van Branteghem. "Kevin Borlée zal zeker aan de start staan. Ik heb nog geen contact gehad met Jacques Borlée, maar ik gok op Kevin en Jonathan en dan Cynthia Bolingo en Camille Laus. Dat zou een een heel sterke ploeg zijn. Maar in de reeksen waren ook Imke Vervaet en Alexander Doom echt goed. Iedereen is net op tijd klaar en staat er."