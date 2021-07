Antwerp versterkt aanvalslinie met ex-Ajacied Viktor Fischer

Antwerp was nog op zoek naar aanvallend geweld en heeft met Viktor Fischer een spits met naam aangetrokken.



De 27-jarige Deen droeg van 2012 tot en met 2016 het shirt van Ajax. 2 keer mocht hij de Nederlandse titel vieren.



Fischer is een linksbuiten die de voorbije jaren in eigen land bij FC Kopenhagen speelde. In 120 duels liet Fischer daar 44 assists en 29 doelpunten optekenen.

Ook kwam hij al 21 keer uit voor de Deense nationale ploeg. De laatste keer dateert wel al van 2018.



Op de Bosuil tekende Fischer een contract voor 4 seizoenen.