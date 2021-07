Ploegleider Jumbo-Visma: "Een voorrecht om met Wout te mogen werken"

Het was een hoogdag voor het Nederlandse Jumbo-Visma. Na zilver in de wegrit voor Wout van Aert, werd Primoz Roglic vandaag olympisch kampioen tijdrijden voor ploegmaat Tom Dumoulin. Ploegleider Merijn Zeeman kon zijn geluk niet verbergen. "Deze prestatie maakt de carrière van Roglic af", liet hij optekenen.

Voor Merijn Zeeman kwam de krachtvertoning van Primoz Roglic niet onverwacht. "Hij was in absolute topvorm voor de Olympische Spelen. Een Belg, Marc Lamberts, verdient daar een groot compliment voor." "Primoz moest helaas de Ronde van Frankrijk verlaten met een blessure. Die heeft nog heel lang aangesleept", verzekert de ploegleider van Jumbo-Visma. "Hij had veel last van zijn staartbeen." "Het herstel verliep steeds beter en hij heeft nog wat trainingen kunnen doen thuis. Hij is met een enorme honger naar Japan afgereisd om voor de medailles te strijden. Het is een fantastische renner, dat heeft hij vandaag ook bewezen."

Een minuut voorsprong had de Sloveen op ploegmaat Tom Dumoulin. Is hij een expert geworden op de tijdritfiets? "We hadden een heel jaar geïnvesteerd in een sterkere tijdrit", meent Zeeman. "Iedereen weet wel nog hoe de Tour van 2020 is afgelopen. Primoz heeft heel wat uren doorgebracht in de windtunnel voor een betere positie. De laatste maanden heeft hij bijna dagelijks op de tijdritfiets gezeten met het oog op de Tour. Daar heeft hij van kunnen profiteren in Tokio." Was de klap in de Ronde van Frankrijk een bron van motivatie voor Roglic? "Zeker. Ik denk ook wel dat het een trauma was. Het was zeer pijnlijk voor hem en de ploeg. Maar deze prestatie maakt zijn carrière wel af."

"Dumoulin is een grote meneer in Nederland"

Niet alleen Primoz Roglic toonde zijn mentale weerbaarheid, ook Tom Dumoulin verraste vriend en vijand door het zilver te grijpen. "Tom is bijna verloren gegaan door de sport en toch keert hij nog terug", zegt Zeeman vol bewondering.

"Tom was het plezier in de topsport en zijn zelfvertrouwen volledig kwijt. Hij heeft een pauze ingelast en heeft zijn gevoel gevolgd om op het juiste moment terug te komen. De ploeg heeft hem vanop afstand gesteund." "Hij heeft zijn eigen traject uitgestippeld, daar verdient hij een groot compliment voor. In zijn trainginsresultaten werd duidelijk dat hij beter werd, maar dit was toch een opmerkelijke prestatie", weet de ploegleider. "Zonder wedstrijdritme dit niveau brengen, is heel knap."

"Hij is een grote meneer in Nederland. We zijn dan ook blij dat hij blijft rijden. Nu gaat hij even op vakantie, daarna maken we het plan voor de rest van het seizoen en volgend jaar. Op het WK in België wil hij ook op z'n best zijn om mee te doen voor de medailles."

"Enorm veel bewondering voor Wout van Aert"