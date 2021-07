Indonesische Tunjung maakt einde aan Olympische Spelen van Lianne Tan

Voor Lianne Tan zitten de Olympische Spelen er zo op. Ook in 2012 en 2016 strandde ze in de groepsfase. Poulewinnaar Tunjung stoot door naar de 1/8e finales.

Ook in set 2 had Tunjung de controle. De nummer 22 van de wereld gaf amper iets weg en liet Tan zwoegen voor elk punt. Dat lukte tussendoor wel een paar keer - Tan won knap de langste rally van de match - maar Tunjung liet zich de kaas niet meer van het brood eten en won ook set 2, met 21-17.

Tunjung zette vervolgens een tandje bij, begon minder fouten te maken en nam het commando over met een 7-0-tussenspurt: 11-6 voor de Indonesische. Tan was wat van de wijs en vond de goeie lengtes niet meer met haar slagen, Tunjung haalde de 1e set binnen met ruim verschil: 21-11.

Na haar overwinning in de 1e groepsmatch moest Lianne Tan het woensdag opnemen tegen Gregoria Mariska Tunjung, het 14e reekshoofd in Tokio en de nummer 22 van de wereld. Voor de winnaar van het duel lag een ticket voor de 1/8e finales klaar.

"Jammer dat ik niet door de poules kom"

Na afloop hinkte Lianne Tan op twee gedachten. "In de 1e set gaf ik haar te veel opties in het voorveld. Daardoor kwam ik in de problemen. Aan het einde van de 2e set heb ik heel goed gespeeld. Als ik vanaf het begin zo gespeeld had, hadden we misschien een heel andere wedstrijd gekregen", zegt Tan.

"Tunjung is natuurlijk een goeie speelster. Ik heb mijn best gedaan en in set 2 heb ik mijn beste spel laten zien. Maar op het hoogste niveau hangt het af van details en ik heb haar te veel kansen gegeven om haar spel te spelen."

Tans vader is afkomstig uit Indonesië, net als haar opponente van vandaag. "Het is voor mij wel altijd speciaal om tegen Indonesiërs te spelen", glimlacht ze. "Het is anders dan tegen iemand uit een ander land. Mijn vader is Indonesisch en ik heb er ook veel familie. Dus het is altijd leuk om tegen iemand uit Indonesië te spelen."

Net als bij de vorige twee Spelen overleeft Tan ook nu de groepsfase niet. "Maar nu was het toch anders", vindt ze. "Ik was nu niet zo kansloos tegen het reekshoofd. Dat is positief. Ik heb hard gewerkt. Toch is het jammer dat ik niet door de poule kom, want dat was eigenlijk wel mijn doel."

"Parijs 2024? We zullen zien, dat weet ik nog niet. Als ik het nog leuk vind en nog plezier heb, dan ga ik misschien wel door. Op dit moment heb ik nog geen haast om te stoppen. Ik geniet nog van het trainen en van de toernooien."