Deze 5 zaken moet u onthouden uit de olympische nacht van 28 juli

1. Roeien: Brys en Van Zandweghe naar de finale

Tim Brys en Niels Van Zandweghe hebben hun eerste opdracht volbracht. Ze zijn met 6'13"07 als 3e geëindigd in de tweede halve finale en mogen daardoor naar de finale.

2. Badminton: exit Lianne Tan

Lianne Tan heeft het niet gehaald in haar tweede groepsmatch. Onze landgenote verloor de tweede set met 21-17. Een eerste van vier matchpunten kon ze nog redden, het tweede niet. Voor de 30-jarige Tan zitten haar 3e Olympische Spelen erop.

3. Zwemmen: eerste Tokio-goud voor Ledecky!

Katie Ledecky is een olympische gouden medaille rijker, de 6e in haar leven. De Amerikaanse heeft de 1.500 meter naar haar hand gezet in 15'37"34. Na de finish liet Ledecky haar emoties de vrije loop. Niet moeilijk nadat ze op de 200 en 400 meter op haar nummer was gezet door Ariarne Titmus.

4. Tijdrijden: Julie Van de Velde rijdt de 19e tijd

Annemiek van Vleuten heeft zich tot olympisch kampioene in het tijdrijden gekroond. De Nederlandse reed de concurrentie in de vernieling en pakte na zilver in de wegrit nu goud in de tijdrit. Onze landgenote Julie Van de Velde reed de 19e chrono.

5. Roeien: is de Nederlandse vloek verbroken?