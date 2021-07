Xhaët over hoogdag in basketbal: "Kans dat 3x3 Lions medaille halen, is supergroot. Da's maf!"

"Eigenlijk is het echt maf dat de 3x3 Lions de halve finale spelen op de Olympische Spelen, want ze hebben zich als allerlaatste team gekwalificeerd voor deze Spelen", valt onze basketbalcommentator met de deur in huis. "Dit zijn gasten die in tweede en derde klasse spelen. Ze hebben een gewone job die ze nu on hold hebben moeten zetten. Op deze Spelen hebben ze verloren tegen de twee zwakste tegenstanders en tegen een topland als Letland winnen ze dan." Wat zijn nu de medaillekansen voor de 3x3 Lions? "75%! Servië is outstanding, maar hen kunnen we enkel tegenkomen in de finale. Waarom zou je nu in de halve finale Letland of Japan niet kunnen kloppen? De kans dat ze een medaille halen, is heel groot."

"Je hebt geen tijd om tussendoor even op je gsm te kijken"

Het 3x3-basketbal is voor velen dé ontdekking van deze Spelen. "Deze discipline hoort eigenlijk al decennia bij het basketbal. Iedereen die basketbal speelt, heeft ooit op een pleintje drie tegen drie gespeeld. De voorbije tien jaar heeft de FIBA zich er echt wel achter gezet." "Nu ontdekt ook het grote publiek de sport. Het is aantrekkelijk, want het gaat constant door. Je hebt geen tijd om tussendoor even op je gsm te kijken. Je moet continu opletten." Ten slotte laat Xhäet ook zijn licht schijnen op de enorme intensiviteit bij 3x3-basketbal. "Ze hebben amper rustpauze. Nick Celis vergeleek het al met constant 400 meter lopen. Eigenlijk zijn het continu kleine sprintjes die ze moeten doen. Je moet zelf maar eens proberen om 10 minuten lang sprintjes te trekken. Dat er op het einde van de match vaak gemist wordt, heeft alles te maken met die vermoeidheid."

"Wat Meesseman doet, is vergelijkbaar met Luka Doncic"

Wat was voor Dennis Xhäet het hoogtepunt van de prachtzege van de Belgian Cats tegen Australië? "Da's simpel: alles van Emma Meesseman. Ze scoort 32 punten en plukt 9 rebounds. Wat Meesseman doet bij de vrouwen is vergelijkbaar met wat Luka Doncic doet bij de mannen. Hij scoorde gisteren 48 punten." "Meessemans prestatie is echt fenomenaal. Ze is absolute wereldtop. Ze heeft alles: een afstandsshot, ze staat er defensief en ze is vooral zo ongelooflijk veelzijdig. Je kan altijd op haar rekenen. Als het even minder gaat met het team, kan je de bal altijd aan haar geven." Hoe schat Xhäet het verdere verloop van het toernooi in voor de Cats? "De derde groepsmatch tegen China wordt een nieuwe test. Je wil toch graag groepswinnaar worden, want eigenlijk is maar één ding echt belangrijk: zo lang mogelijk de VS vermijden. Daar is niets aan te doen." "Het is nog maar de eerste match, dus nu al een medaille voorspellen is moeilijk. Je kan altijd een offday hebben. De Cats schuiven de druk zelf ook af, maar intern is een medaille volgens mij zeker wel hun ambitie."

"Docu over Ann Wauters toont waarom zij erbij moet zijn"

Xhäet looft afsluitend nog eens de fantastische groepssfeer bij de Cats. "Die sfeer is echt heel belangrijk. Je moet zeker de documentaire over Ann Wauters bekijken die onlangs is uitgezonden op Eén. Die verduidelijkt waarom zij erbij moet zijn op deze Spelen. Daar waren wat twijfels over. Als je het sportief bekijkt, is het duidelijk: haar knieën zijn gewoon kapot. Toch neem je ze mee, want deze groep hangt zo goed aaneen." De documentaire "Ann Wauters- Final stop Tokyo" kan je volledig bekijken op VRT NU.

