Emma Plasschaert rukt op richting de medailles na uitstekende derde dag

Plasschaert begon als 11e aan de derde dag, in nog zwaardere omstandigheden. De wereldkampioene van 2018 zeilde haar beste dag tot dusver en finishte twee keer netjes in de top 10: 6e en 5e.

Vooral haar prestatie in de tweede race van de dag was indrukwekkend. Na een slechte start was Plasschaert halverwege pas 30e van het hele pak.

De nummer 1 van de wereld begon aan een remonte om u tegen te zeggen en finishte nog als 5e, op meer dan een minuut van de Zwitserse Maud Jayet.

In de tussenstand is Plasschaert na drie dagen voorlopig 6e met 40 punten. De leiding is voor de Deense Anne-Marie Rindom (22), gevolgd door de Zweedse Josefin Olsson (34) en de Nederlandse titelverdedigster Marit Bouwmeester (35).

Alles kan dus nog voor Plasschaert met nog drie races (en de medaillerace?) op de teller, zelfs de gouden medaille.