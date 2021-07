Wat goed is, komt snel! Dit zijn de jongste olympische kampioenen (van 7 tot 14 jaar)

Skateboardster Momiji Nishiya kroonde zich vanochtend op haar 13e en 330 dagen tot olympisch kampioene. Toch is ze daarmee niet de allerjongste winnares van een gouden plak op de Spelen. Ontdek hieronder de top 6 van allerjongste kampioenen in de olympische geschiedenis: duiksters, stuurjongetjes en een legendarische gymnaste.

6. Nadia Comaneci: op haar 14e al een perfecte 10

De Roemeense gymnaste Nadia Comaneci is ongetwijfeld de bekendste naam in dit lijstje. Toen ze amper 14 jaar, 8 maanden en 9 dagen oud was, behaalde ze dankzij enkele perfecte tienen haar eerste olympische gouden medaille. Het leverde haar onsterfelijkheid op in de turnwereld en ver daarbuiten.

5. Fu Mingxia: dook als 13-jarige (en 345 dagen) naar goud

In het kiekwaardige springbad van Barcelona dook de Chinese Fu Mingxia op haar 13e en 345 dagen de gouden medaille op vanaf het 10 meter-platform. Nog straffer: het jaar voordien werd ze op haar 12e al wereldkampioen.

4. Momiji Nishiya: eerste olympische skateboardkampioene is 13 jaar en 330 dagen

Het tienerfenomeen van deze Spelen! Op haar 13e en 330 dagen skatete Momiji Nishiya vandaag naar goud in de streetdiscipline. Het volledige podium kleurde erg groen achter de oren: ook de zilverenmedaillewinnares is 13 jaar, terwjil de bronzenplakwinnares een 'oudje' van 16 jaar is.

3. 13-jarig stuurmannetje wint roeigoud tussen bonken

Hij moest dan wel niet zelf de roeispanen hanteren op de Olympische Spelen van 1960 in Rome, maar als stuurman won Klaus Zerta wel goud met zijn landgenoten toen hij 13 jaar en 283 dagen jong was. Toch zou er zes decennia eerder een nog jongere 'stuurman' hem dat kunstje hebben voorgedaan. Daarvoor verwijzen we je graag door naar nummer 1 in deze lijst.

2. Marjorie Gestring: al goud op 13 jaar en 268 dagen, maar latere carrière gedwarsboomd door oorlog

In het duiken zijn jonge kampioenen geen uitzondering. De Amerikaanse Marjorie Gestring spant de kroon. Op de Olympische Spelen van 1936 in Berlijn dook ze als jongste van het pak sierlijk naar het goud. De Tweede Wereldoorlog stond latere successen in de weg.

1. Legende of waarheid? Goud voor 7-jarig stuurjongetje