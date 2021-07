Verrassing van formaat: Frankrijk smeert Team USA eerste nederlaag sinds 2004 aan op de Spelen

De eerste helft ging goed op en neer. De VS had al snel een voorsprong beet in het eerste quarter, maar slaagde er doorheen de rest van die eerste periode niet echt in om de kloof te vergroten. Defensief deed Frankrijk het uitstekend, maar het miste voor de pauze wel liefst 10 pogingen op een 3-punter.

Bij Team USA speelde Kevin Durant geen geweldige eerste periode, hij moest al vrij vroeg in het 2e quarter verplicht naar de bank nadat hij enkele fouten maakte. Met 37-45 op het scorebord trokken beide teams de kleedkamers in. Fransman Evan Fournier, actief bij de Boston Celtics, was toen al goed voor 12 punten.