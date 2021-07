Nummer 1 in het golf moet passen voor olympische toernooi wegens corona

De Spanjaard Jon Rahm was een van de favorieten op het goud in Tokio, want hij steekt in een uitstekende vorm. In juni won hij nog de US Open, een van de 4 majors. Hij is ook de huidige nummer 1 van de wereld.

Ook de winnaar van de US Open van 2020, Bryson DeChambeau, heeft positief getest op het coronavirus. "Ik ben uiterst teleurgesteld dat ik niet zal kunnen deelnemen voor Team USA", zegt de Amerikaanse "golfprofessor", de nummer 6 van de wereld.

DeChambeau wordt vervangen door Patrick Reed, de kampioen van de Masters van 2018. Hij moet wel nog eerst zelf een negatieve test afleveren.