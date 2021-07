Je bent nooit te oud om te turnen! 46-jarige Oezbeekse zweeft op 8e Spelen

Tsjoesovitina begon haar rijkgevulde olympische carrière in Barcelona in 1992. Daar mocht ze als lid van de Sovjet-Unie meteen met een gouden plak pronken in de teamfinale. In de daaropvolgende olympiades kwam ze ook nog uit voor Duitsland (waar haar zoon behandeld werd voor leukemie) en haar thuisland Oezbekistan.

Op haar achtste Olympische Spelen, een ultiem record in de gymnastiek, deed ze vandaag mee aan de sprong. Gehuld in een turnoutfit met het nummer 8 op. Symbolisch!

Een finaleplaats zat er helaas niet in voor de Oezbeekse. Met 14.166 punten landde ze op een 14e plaats. Enkel de top-8 op de uitgezuiverde rangschikking mag naar de finale. Ze kreeg wel een luid applaus van haar opponentes, waarvan een groot deel haar dochter had kunnen zijn. Het was meteen het laatste kabinetstukje van Tsjoesovitina. Nu wil ze vooral "een moeder en echtgenote zijn". Van een welverdiend pensioen gesproken!