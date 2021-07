Red Lions na fraaie zege tegen Nederland: "Revanche voor het EK"

Hendrickx: "De perfecte start"

Alexander Hendrickx was met zijn 3 doelpunten de grote man tegen Nederland. "Wat ik heb gegeten? Een omeletje", lachte de Red Lion. "3 keer scoren, dat gebeurt niet vaak. We zijn het toernooi gewoon goed begonnen."

Op het afgelopen EK sneuvelden de Belgen nog in de halve finale tegen Nederland. "Het is ook een beetje een revanche voor het EK. Maar ik denk dat we een veel beter niveau op de mat leggen dan toen. We hebben altijd gezegd dat dit het toernooi is waar we er moesten staan."

"Dit is de perfecte start. 3-1 gewonnen, 3 punten gepakt tegen Nederland. Dat is wat we willen."