Hattrickheld Hendrickx dirigeert sterke Red Lions voorbij Nederland

De Belgische hockeymannen moesten meteen vol aan de bak in Tokio. In hun eerste wedstrijd keken ze in de ogen van hun grootste titelconcurrent, Nederland. Na het verlies op het EK, was het tijd voor revanche.



Met die ingesteldheid kwamen de Lions ook het veld op. Ze bleven niet bij de pakken zitten en zetten meteen hun tanden in de wedstrijd. Nederland viel zo al snel ten prooi aan het dominante spel van de Belgen en moest noodgedwongen de kaart van de counter trekken.



Toch was het wachten tot het derde kwart vooraleer de Nederlanders verdronken in de aanvalsgolven van de Belgen. Na een even onverwacht als mooi doelpunt van Nederland ontbond Alexander Hendrickx zijn duivels. In 5 minuten tijd zette hij de scheve situatie met een hattrick recht.

Hendrickx zette zijn statuut als scherpschutter zo nog eens in de verf. Met drie snoeiharde schoten op 2 strafcorners en een strafbal maakte hij de aarzelende Nederlanders ook meteen monddood.