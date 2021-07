Casse: "Mensen verwachten medaille van mij en dat is maar normaal ook"

Ontspannen Casse: "Ik ben in topvorm"

Op het WK in 2019 in dezelfde zaal pakte Casse zilver. "Ik heb er mooie herinneringen aan. Het is een legendarische zaal."

"Het is niet verkeerd dat mensen een medaille verwachten van mij. Ik ben nummer 1 van de wereld en wereldkampioen. Dat is normaal en ik zal die verwachtingen proberen in te lossen. Ik kom voor een medaille naar hier, anders was ik beter thuis gebleven."

"Ik ben in topvorm", klinkt Casse vol vertrouwen. "Het is mooi weer, de sfeer is ontspannen en de trainingen lopen goed."

"De ochtend van de wedstrijd zegt mijn coach me wel wat het wordt. We doen het stap voor stap. Elke kamp moet gevochten worden. Dat zal moeilijk genoeg zijn."

"Het judotoernooi is begonnen dus de spanning stijgt. Dat is een leuk gevoel", vertelt wereldkampioen Matthias Casse. De Belg kreeg een gunstige loting, maar dat wil hij zelf niet weten. "Ik wil niet te veel nadenken over de tabel want dan begin ik te rekenen en te kijken en dat is niet nodig."

Nikiforov: "Ben tactisch beter geworden dankzij Casse"

Donderdag staat de eerste kamp van Toma Nikiforov op het programma. Vijf jaar geleden in Rio werd Nikiforov 9e. "Ik kijk enorm uit naar mijn eerste kamp. Ik bereid me al lang voor op deze Spelen. Nu wil ik doen wat me te doen staat en daarna wat relaxen."



In tegenstelling tot Casse, wou Nikiforov wel weten wie zijn tegenstander wordt. “Op de Spelen is er niet zoiets als een goede loting. Iedereen is sterk. Ik ook, ik heb hier ook mijn plaats. Mijn eerste tegenstander, de Braziliaan Rafael Buzacarini (IJF-17), heeft me al eens geklopt. Maar het is iemand die ik moet aankunnen.”

In de tweede ronde loot Nikiforov normaal de Portugese wereldkampioen Fonseca. “Laten we eerst Buzacarini verslaan. Daarna kijken we wel verder. Uiteraard moet je je wel wat voorbereiden, het is bijna zeker dat Fonseca mijn tegenstander wordt in de volgende ronde. Ik heb hem al geklopt, hij heeft mij al geklopt. Hij is in vorm, maar misschien heeft hij zijn piek al gehad.”

De Europees kampioen in de categorie tot 100 kg probeert nog elke dag beter te worden. Daarvoor kijkt hij ook naar zijn landgenoot. "Ik heb een offensieve stijl. Maar dankzij Matthias (Casse) ben ik tactisch ook beter geworden. Hij is daar heel sterk in, ik heb zijn stijl een beetje gekopieerd."



"Of ik dan voorzichtiger ga vechten? Dat niet, maar wel intelligenter. Bij het woord voorzichtig lijkt het alsof ik schrik heb. Dat is niet het geval. Of het nu in Budokan of in Antwerpen is, dat verandert niets voor mij. Ik wil gewoon vechten. Je bent zo gefocust op je kamp, dat je niet meer nadenkt waar je ergens bent."