Ingetogen openingsceremonie: zonder publiek en "met respect voor de slachtoffers"

De coronapandemie zorgde ervoor dat de Olympische Spelen in 2020 niet konden doorgaan. Met een jaar uitstel, en nog steeds met de nodige kopzorgen, gaat het topevenement nu toch van start.

De openingsceremonie zal geen groot feest zijn zoals 5 jaar geleden in Rio de Janeiro. In Tokio zal het er ingetogen aan toegaan zonder publiek. "We kozen voor een sobere ceremonie, in overeenstemming met de situatie waarin de wereld verkeert", vertelden de organisatoren.

"We willen ook het risico op besmettingen zo veel mogelijk beperken. De ceremonie moet een moment van empathie worden, waarin we de dankbaarheid en de bewondering van de sportwereld uitdrukken voor alle inspanningen die zijn geleverd in de strijd tegen de pandemie."

"Er zal een eerbetoon gebracht worden aan de slachtoffers van de coronacrisis en ook aan de slachtoffers van de tsunami die in 2011 leidde tot de kernramp in Fukushima."

"Desondanks moet het ook een feestelijk moment zijn, met aandacht voor de traditionele muziek, geschiedenis en cultuur van het gastland en voor de universele waarden van de sport."