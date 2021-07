Opwarmen voor de Spelen, letterlijk dan: Red Lions verslaan olympische kampioen

Het oefenduel, ingekort tot twee keer 20 minuten, was een heruitgave van de olympische finale van 2016 in Rio. Toen hielden de Argentijnen de Red Lions van olympisch goud met 4-2.

Onder een loden hitte - 33 °C in de schaduw - vlogen de twee landen er meteen stevig in. Loïck Luypaert was het belangrijkste slachtoffer van de potige duels: de verdediger kreeg een stick tegen zijn hoofd en moest de wedstrijd bloedend staken.

In de eerste periode konden de Red Lions aanvallend weinig klaarmaken, maar ook de Belgische verdediging had niet veel werk. Doelman Vincent Vanasch kon een penalty corner redden na 9 minuten.

De Belgen begonnen beter aan de tweede periode en dat loonde. Sébastien Dockier bezorgde de Red Lions de overwinning met een rake knal. Een opsteker voor de wereldkampioen met het oog op hun eerste olympische wedstrijd van zaterdag tegen Nederland, dat in de halve finale van het EK vorige maand nog nipt te sterk was.

Opvallend: Thomas Briels, die als reservespeler mee is naar Tokio, speelde een groot deel van de wedstrijd mee. Tom Boon, Cédric Charlier en Antoine Kina speelden niet. Boon trainde individueel.