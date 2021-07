Team Belgium leeft mee met slachtoffers overstromingen: "Hoop geven door prestaties"

Volgende week brandt de olympische vlam. Delegatieleider Olav Spahl gaf vandaag een stand van zaken voor het begin van de Olympische Spelen. Hij sprak over de accommodatie in Tokio, de medailleprognose voor Team Belgium en de situatie thuis: "Iedereen is begaan met de slachtoffers van de overstromingen."

Het nieuws van de zware overstromingen in België raakt ook de olympische delegatie in Japan. "Iedereen is begaan met de slachtoffers. We zijn er allemaal hard door geraakt en sommige van de problemen waarmee wij hier in Japan kampen, worden daardoor onbeduidend."

"We hopen dat we met onze prestaties de mensen thuis hoop en kracht kunnen geven", verklaarde delegatieleider Olav Spahl vandaag tijdens een persmoment in het basiskamp van Team Belgium in Mito.

Pierre Cornia (de assistent-coach van de Belgian Cats) die al aanwezig is in Japan, is een van de slachtoffers. "Mijn huis is erg beschadigd. Ik woon aan de rand van het water in Esneux. De situatie is moeilijk, zeker omdat ik momenteel niet thuis ben."



"Men is klaar om de atleten hier te ontvangen"

Minder dan een week voor de start van de Olympische Spelen hebben al 75 Belgische atleten voet aan de grond gezet in Japan. Dat is ruim de helft van de in totaal 121 sporters die de komende weken de Belgische kleuren zullen verdedigen. De meesten onder hen bereiden de Spelen voor in Mito, maar er zijn ook delegaties aanwezig in Hiroshima (hockey), Mabashi (wielrennen), Itako (roeien) en Enoshima (zeilen). In het olympisch dorp zitten voor België voorlopig alleen de vier ruiters van de dressuurploeg. Morgen krijgen zij wel het gezelschap van de Red Lions.

Spahl vertoefde deze week zelf enkele dagen in het olympisch dorp. "Men is er klaar om de atleten hier te verwelkomen", onderstreept hij. "Alles is klaar, van het fitnesscentrum tot de grote eetzaal. Dat geldt ook voor het gebouw waar de Belgen zullen verblijven."

"We zullen er de veertiende, vijftiende en zestiende verdieping innemen, met de Oostenrijkers en de Duitsers als onze buren. De atleten worden er onderverdeeld in appartementen voor vier tot zes personen."

Over de faciliteiten in Mito is Spahl eveneens erg te spreken. Hij verwijst onder meer naar de ruime sporthal waar de Belgian Cats eerder op de dag een open training afwerkten. "Dit is een trainingssite op olympisch niveau zoals we die ook graag in België zouden zien."



Het olympische dorp in Tokio.

Toeschouwers op training Cats: "Sommige dingen zijn niet erg logisch"

Tijdens de open training van de Cats zaten er enkele tientallen Japanners in de tribunes. Eerder speelden de basketvrouwen ook al een oefenduel in Saitama voor duizenden toeschouwers. Het staat in schril contrast met de beslissing om de Olympische Spelen zonder publiek te laten doorgaan.

"Sommige dingen zijn inderdaad niet erg logisch", stelt Spahl. "Maar dit is besproken met ons medisch team en we kunnen er begrip voor opbrengen. Acties zoals vandaag kunnen dienen om het vertrouwen van de Japanners te winnen, al verwacht ik niet dat er nog versoepelingen zullen komen."

"Er zit ongelofelijk veel potentieel in Team Belgium"

Zes medailles en negentien top 8-plaatsen leverden de Spelen van 2016 op voor Team Belgium. Spahl herhaalde zaterdag dat hij hoopt dat de Belgen "het beter zullen doen dan in Rio".

"Er zit ongelofelijk veel potentieel in Team Belgium, maar we starten wel vanaf nul. Je moet 100 procent zijn op de dag die telt."

Voor eremetaal wordt onder meer gerekend op Nafi Thiam, de Red Lions en Nina Derwael, maar soms komt er ook een verrassing uit de bus, zoals het zilver van karabijnschutter Lionel Cox in 2012. In dat kader kijkt Spahl naar eigen zeggen naar de jumpingruiters, de triatleten (vooral in de gemengde aflossing) en tennisster Elise Mertens met dubbelpartner Alison Van Uytvanck.

Een olympische medaille gaat doorgaans gepaard met een grote viering in het Belgische kamp, maar ook hier zal corona een spelbreker zijn. "We zullen dan iets doen in het olympisch dorp, maar het zal met mondmaskers en de regels van social distancing zijn. Grote bijeenkomsten op openbare verplaatsen kunnen nu eenmaal niet."

Herinnert u zich deze nog? Lionel Cox die op de Spelen van Londen (in 2012) zilver behaalde.