Meesseman leeft ontspannen toe naar olympisch debuut: "Go with the flow"

De Belgian Cats openen op 27 juli hun Olympische Spelen, maar zijn al ruim een week in Tokio om zich klaar te stomen. Bondscoach Philip Mestdagh en sterspeelster Emma Meesseman blikken vooruit op het toernooi en kaarten na over hun eerste week in Japan.

Emma Meesseman beleefde als basketspeelster al de grootste successen, maar ook voor haar zijn de Olympische Spelen een nieuw avontuur. Toch werpt het coronavirus wel een grote schaduw over het toernooi in Japan, aldus Meesseman. "Het is natuurlijk jammer om zo'n evenement zonder publiek, familie en vrienden te moeten spelen, die hebben je hele carrière al meegemaakt", zei Meessemanvandaag na een open training in Mito, waar het team zich sinds een tiental dagen klaarstoomt.

We hebben al anderhalf jaar gehad om ons voor te bereiden op lege tribunes Emma Meesseman, Belgian Cats

"Intussen hebben we wel al anderhalf jaar gehad om ons daarop voor te bereiden. We hebben al verschillende grote toernooien zonder publiek gespeeld. We zijn het gewoon, al blijft het jammer."

"We kunnen ook niet vergelijken met Spelen waar wel publiek aanwezig was, dat is misschien iets positiefs. Hopelijk is dit uniek en kunnen we zeggen dat we erbij waren. Dan is het een mooi verhaal voor later."

Outsider voor eremetaal? "Eerst de groepsfase"

De Belgian Cats grepen op het voorbije EK net naast een eerste finale, maar pakten vervolgens wel overtuigend brons. De nummer zes op de wereldranking wordt door velen beschouwd als een outsider voor eremetaal in Japan.

Toch houdt Meesseman de druk af. "Dan komt het realisme boven. Als groep bekijken wij het altijd stap voor stap, met de groepsfase als eerste test. Het worden drie heel verschillende wedstrijden." "Ons volgende hoofddoel is de kwartfinale halen. Daarna kunnen we over het vervolg van de competitie spreken. Maar onze eerste poule is meteen al heel zwaar. We zien wel waar we uitkomen."

Is Australië - zonder Cambage - makkelijker te verslaan?

De Cats openen op 27 juli tegen Australië, een van de titelfavorieten. Zij moeten het wel stellen zonder uithangbord Liz Cambage, die deze week afhaakte. "Zij is inderdaad de vedette maar soms is het veel moeilijker tegen een team dat met twaalf speelt dan tegen een team waar op een speelster wordt gefocust."

"Dat zal nu gebeuren bij Australië denk ik. Cambage trekt heel veel ballen aan, is een supergoeie speelster maar ik vind hen collectief veel sterker zonder haar. We zullen onze tactiek moeten aanpassen."

Australië was indrukwekkend, zonder Cambage speelt Australië veel collectiever Philip Mestdagh, coach Belgian Cats

Ook volgens bondscoach Philip Mestdagh blijven The Opals -zonder vedette Cambage - een grote favoriet voor olympisch goud. "Enerzijds is het positief dat we ze niet moeten afstoppen, anderzijds kan een ster - die zich als een vedette gedraagt - een invloed hebben op de chemie Binnenn een team."

"Ik heb hun wedstrijd van vannacht tegen Team USA gezien, die ze wonnen met drie punten verschil (67-70). Australië was indrukwekkend. Zonder Cambage speelt Australië veel collectiever. Speelsters krijgen een andere rol, meer verantwoordelijkheid, mogen andere shots nemen."

De Cats nemen voor het eerst deel aan de Olympische Spelen. In groep C treffen ze na Australië ook Puerto Rico (30 juli) en China (2 augustus). De top twee van de drie groepen en de twee beste derdes mogen naar de kwartfinales. Beluister de interviews van Kim Mestdagh, Emma Meeseman en Antonia Delaere.

Liz Cambage haakte af voor de Spelen omdat ze het mentaal te moeilijk vond.

Geraakt het gebrek aan matchritme nog opgelost?

De Cats konden in de laatste rechte lijn van hun voorbereiding alleen nog maar oefenen tegen Japan (84-76 verlies). De coach van de Belgian Cats hoopt vurig dat de (geannuleerde) oefenduels tegen Spanje en de VS kunnen doorgaan, want zijn ploeg "miste matchritme" tegen Japan. "De FIBA (internationale basketbond) heeft aangekondigd dat alle oefenwedstrijden op Japanse bodem in aanloop naar het olympisch toernooi worden afgelast, maar bijvoorbeeld Japan kan vanavond wel tegen Puerto Rico spelen." "Er is veel ongenoegen bij andere landen en wij hopen dus onze oefenwedstrijden tegen Spanje van woensdag en tegen Team USA van zaterdag te mogen spelen. De communicatie verloopt hier niet altijd even gemakkelijk, maar we willen snel duidelijkheid."

Men heeft ons gezegd toen we naar hier kwamen: "go with the flow" Emma Meesseman, Belgian Cats

"We hebben echt nog een wedstrijd nodig. Ik heb goede, maar ook slechte zaken gezien tegen Japan. Het verschil was te groot. Lukt het toch niet om nog een match te spelen, dan wordt het hier improviseren."

We hebben daarvoor een plan B uitgewerkt om onder elkaar een zeven tegen zeven te organiseren met refs en dergelijke. Het zal nooit een echte wedstrijd kunnen vervangen maar we moeten iets doen." Sterspeelster Emma Meeseman is alvast voorbereid op de onzeker situatie in Tokio. "Men heeft ons gezegd toen we naar hier kwamen: "go with the flow". Dat is wat wij doen. Dat lesje hebben we het voorbije anderhalve jaar al geleerd."



Hoe gaan Kim Mestdagh, Emma Meeseman en Antonia Delaere om met de "corona-Spelen"?

Kim Mestdagh: "Heel weinig mogelijkheden om te ontspannen"

Emma Meesseman: "Go with the flow"