Moment van Karl: de voet van La Redoute staat onder water

"Mijn moment van de dag is helaas geen vrolijk moment", zegt Karl Vannieuwkerke. "Philippe Gilbert, nog aanwezig in de Tour, toont op zijn Instagram beelden van Remouchamps, aan de voet van La Redoute."

"Op die beelden van zijn broer Jerome is te zien dat Remouchamps ook onder water staat. Een natuurramp in België, dat plaatst wat wij hier in de Tour doen in een heel ander perspectief. We wensen iedereen veel moed en sterkte."