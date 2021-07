Cavendish legt het bij met mecanicien na woede-uitbarsting: "Mocht zo niet reageren"

"Velen onder jullie zullen de video die voor de start gemaakt werd gezien hebben", schreef Cavendish op de sociale media na afloop.

"Tijdens een rit in de Tour worden wij renners in een levensgevaarlijke situaties geplaatst en ik wou dat mijn fiets perfect was, zodat ik veilig kon rijden. Er waren wat problemen aan m’n fiets vanmorgen. Desondanks had ik niet zo mogen reageren, en al zeker niet zo publiekelijk."

"Ik ben al heel lang extreem goed bevriend met de mecaniciens, en ze werken zich uit de naad om te verzekeren dat wij veilig en succesvol zijn. Ook al weten ze hoe kortaf ik kan zijn als ik gestresseerd ben, niemand, zeker niet zij die om je geven, verdienen het om je stem tegen hen te verheffen."

Cavendish drukte tot slot ook nog eens zijn waardering uit voor zijn ploeg. "Eén van de grootste factoren van het succes bij Deceuninck-Quick Step is dat we een familie zijn. Wij geven om elkaar. We hebben dit intern besproken en gaan er nu alles aan doen om Tour met succes af te sluiten."