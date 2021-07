Bondscoach haalt Teuns niet van reservebank: "Dylan zal niet ontgoocheld zijn"

Greg Van Avermaet was als uittredend olympisch kampioen nagenoeg automatisch zeker van zijn selectie voor Tokio. Dat er discussie zou zijn over het vijftal (met naast Van Avermaet ook nog Van Aert, Evenepoel, Vansevenant en Benoot) verbaast hem.

"Dylan is een goeie renner en een goeie vriend van mij. We hebben nog in dezelfde ploeg gereden en onderhouden een goed contact. Hij heeft hier een mooie etappe gewonnen, waarvoor ik hem feliciteer. Ik denk dat hij vooral tevreden zal zijn dat hij opnieuw een goeie Tour rijdt."

"Het is niet gemakkelijk om een selectie voor de Spelen te maken. Je kunt niet tot de laatste dag wachten. We hebben 2 goeie kopmannen, die sterk genoeg zijn om de koers te winnen."

"Ik denk dat Dylan niet echt ontgoocheld zal zijn dat hij niet mee mag. Hij weet ook dat je niet iedereen kunt meepakken. Met Remco en Wout hebben we genoeg renners die daar hun mannetje kunnen staan."