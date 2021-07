Marcus Rashford reageert: "Ik zal me nooit verontschuldigen voor wie ik ben"

"Waarom deze niet?"

"Het voelt alsof ik mijn teamgenoten in de steek heb gelaten, alsof ik iedereen in dit land in de steek heb gelaten. Ik blijf het scenario maar in mijn hoofd opnieuw afspelen. Ik kan niet meer dan "sorry" zeggen."

"Ik weet niet eens waar ik moet beginnen", schrijft de aanvaller van Manchester United op Twitter. "Ik weet niet hoe ik kan uitdrukken hoe ik me nu voel. Ik heb een moeizaam seizoen gehad en ging de finale misschien in met wat minder zelfvertrouwen."

Het voelt alsof ik iedereen in de steek heb gelaten. Ik kan niet meer dan sorry zeggen.

"Nooit trotser gevoeld"

Rashford bedankt in zijn boodschap ook uitgebreid zijn ploegmaats, waarna hij het over de racistische aantijgingen aan zijn adres heeft. "Ik ben opgegroeid in een sport waarin het normaal is dat ik dingen over mezelf lees."

"Of het nu gaat om mijn huidskleur, de plaats waar ik ben opgegroeid of - zoals recentelijk - de zaken die ik buiten de lijnen doe. Kritiek op mijn prestaties kan ik hebben: mijn trap was niet goed genoeg en moest erin. Maar ik zal me nooit verontschuldigen voor wie ik ben en waar ik vandaan kom."

"Ik heb me nooit trotser gevoeld dan toen ik dat Engelse shirt aan mocht trekken in de finale. Daar heb ik van gedroomd", schrijft Rashford nog.

"De berichten die ik vandaag heb gekregen zijn overwegend hartverwarmend en positief. De reacties in Withington ontroerden me tot tranen toe. De gemeenschap die me altijd in haar armen heeft gesloten, houdt me ook nu omhoog."



Tot slot sluit Rashford af met een heel krachtige boodschap: "Ik ben Marcus Rashford. Een 23-jarige, zwarte man uit Withington en Wytenshawe, in het zuiden van Manchester. Als ik niets anders meer zou hebben, kan ik altijd nog zeggen dat ik dát heb."

"Voor alle lieve berichten zeg ik "bedankt". Ik kom sterker terug. Wij komen sterker terug."