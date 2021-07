Beluister onze podcast De Tribune met Dries Bervoet en Jonas Heyerick

We geven toe: podcasts luisteren wordt bij momenten topsport momenteel, want de sportactualiteit valt deze zomer geen seconde stil. In uw wekelijkse afspraak met De Tribune wordt u in de nieuwe aflevering bijgepraat over de investeringsgroep achter Club Brugge, de Tour, de fratsen van Conor McGregor en nog veel meer door Jonas Heyerick (Bahamontes) en Dries Bervoet (De Tijd).