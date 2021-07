Sam Bird vliegt naar de zege in New York, geen punten voor Vandoorne

Het stratencircuit in de haven van Brooklyn was zondag voor de tweede dag op rij het decor voor een manche in het WK Formule E. Net als zaterdag moest Stoffel Vandoorne achterin het veld vertrekken, na een 20e plaats in de kwalificaties. Verder dan de 12e plaats kwam hij in de race niet.

Polesitter Sam Bird moest even de leiding afstaan aan Nick Cassidy, maar wist zijn pole uiteindelijk wel te verzilveren. Dankzij zijn overwinning neemt Bird ook de WK-leiding over van het duo Frijns-Mortara. Frijns werd zondag 8e, Mortara pakte als 17e geen punten.

Over twee weken strijkt de Formule E neer in Londen voor twee races. In augustus staan de laatste twee wedstrijden op het programma in Berlijn.