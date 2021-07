De droom wordt werkelijkheid: Messi en Argentinië winnen Copa America

In het mythische Maracanã-stadion in Rio de Janeiro besliste Angel Di Maria de finale van de Copa America met een lobje over doelman Ederson na slecht verdedigen van Lodi bij de Brazilianen. De 1-0 na 22 minuten was beslissend. (Bekijk de samenvatting van de finale onderaan.)

Beide ploegen kregen daarna niet veel kansen meer. De beste mogelijkheid voor Brazilië om gelijk te maken was voor Richarlison, maar zijn schot was niet onhoudbaar voor doelman Martinez. Ster van de Goddelijke Kanaries, Neymar, kon zijn stempel niet op de match drukken.

En zo werd de vijfde poging van Lionel Messi om de finale van een groot toernooi te winnen, de goede keer. Messi verloor de finale van de Copa in 2007 (van Brazilië), 2015 en 2016. In 2014 verloor hij ook de finale van het WK tegen Duitsland.

De taferelen na het laatste fluitsignaal vertelden meer dan 1.000 woorden. Op het veld zakte Messi door zijn knieën en greep zich naar de haren. Hij werd onmiddellijk omarmd door zijn ploegmaats. "Wat een prachtige waanzin", waren zijn eerste publieke woorden op Instagram. "Dit is ongelooflijk. Bedankt God. We zijn kampioen!."

Na alles te hebben gewonnen wat er te winnen valt met zijn club Barcelona, mocht Messi op zijn 34e de indrukwekkende trofee van de Copa America in de lucht tillen. Eindelijk een prijs met zijn land. Zijn vier goals en vijf assists op deze Copa America leverde Messi ook de prijs van Speler van het Toernooi op.

Heel andere beelden zagen we van Neymar. De ex-ploegmaat van Messi verliet in tranen het veld, maar viel Messi eerst wel nog in de armen om hem te feliciteren.