Mollema wint zonder fietscomputertje: "Dat steek ik al 2 jaar in mijn zak"

Dat Bauke Mollema zich vandaag ging mengen in een aanval, was geen verrassing. De 34-jarige renner van Trek-Segafredo deed zijn aanvallers-statuut alle eer aan en werkte een dag in de voorlinie solo af. "Old-school" Mollema. Hij deed het zelfs zonder fietscomputertje: "Ik hoef mijn waardes niet te zien."

"Het is ongelooflijk om weer een Tourrit te winnen", opent Bauke Mollema. "Ik plaats deze overwinning zeer hoog op mijn palmares. Al was het wel een loodzware dag vandaag. We hadden bijna 20 kilometer nodig om weg te springen met een degelijke vluchtersgroep." Zijn team (Trek Segafredo) speelde - door hun aanvallende ingesteldheid - een hoofdrol in zijn overwinning. Zo sprongen zijn ploegmakkers op elk wiel dat bewoog. "In die beginfase deed onze ploeg het inderdaad echt uitstekend."

Het team rijdt enorm agressief de laatste week. Bauke Mollema, Trek-Segafredo

"We misten geen enkele vluchtpoging en waren steeds met velen op de voorposten van het peloton te vinden. Het team rijdt ook enorm agressief de laatste week. Nu we niet meer meedingen voor het algemene klassement, gaan we vol voor etappewinst."

"Ik heb de ervaring om een vlucht goed in te delen"

Na het knappe ploegenspel volgde er een minstens even knappe solo. "Uiteindelijk vormde er zich dan toch een sterke kopgroep mét veel goede renners, maar we werkten niet goed samen. Er waren enkele mannen die niet wilden meewerken."

"Ik voelde me wel goed dus ik ging er dan maar gewoon vandoor. Het was wel van redelijk ver, maar toen ik anderhalve minuut had, wist ik wel dat ik het zou kunnen halen. Ik heb dan ook de ervaring om te weten hoe ik mijn vlucht moest indelen."



In de Giro lukte het niet zo goed voor mij, maar ik recupereerde goed en begon fris aan de Tour Bauke Mollema, Trek-Segafredo

"In de Giro lukte het niet zo goed voor mij. Ik was op het einde van de Italiaanse rittenkoers echt vrij moe. Maar ik recupereerde goed en stond eigenlijk zeer fris aan de start van de Tour. Ik hoop deze vorm aan te houden tot in Tokio."



Valt er u iets op aan het stuur van Mollema? Neen, lees hieronder dan verder.

"Ik steek mijn fietscomputertje al 2 jaar in mijn zak"

En of Bauke Mollema ervaring heeft om een vlucht in te delen. Hij heeft er zelfs zijn fietscomputertje niet voor nodig. Dat is vrij opvallend in de fietswereld, waar renners haast blindelings op hun wattagemeter vertrouwen. "Ik steek al twee jaar mijn fietscomputer in mijn achterzak. Dat werkt goed voor mij, een beetje “old-school”. Én zo kan mijn trainer alsnog mijn waardes bekijken." "Ik train er wel mee, maar tijdens een wedstrijd hoef ik mijn waardes niet te zien. Ik weet van mezelf dat ik zo’n hellingen wel goed kan indelen zonder computertje. Daarenboven vind ik mijn stuur ook mooi en “clean” op die manier."