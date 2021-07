Mollema blijft uit de greep van medevluchters en mollemaalt solo naar winst

Nog een laatste keer omkijken - nergens voor nodig, want de voorsprong is groot genoeg - en dan stilaan de armen opspannen om juichend over de streep te komen.

16 uur 47. Hoe is het nog met Declercq? Terwijl Mollema stilaan de finish voelt naderen, is de werkdag voor Tim Declercq nog lang niet voorbij. Hij is wel bij de groep met zijn kopman Cavendish kunnen aansluiten, waarmee hij zich probleemloos tot de finish kan laten drijven. .

16:44

16 uur 44. Palmares Mollema. We spraken al over die ene ritzege in de Tour van 2017, maar het hele palmares van Mollema oogt toch behoorlijk indrukwekkend, met ook nog winst in de Ronde van Lombardije en de Clasica San Sebastian en een rit in de Vuelta erbovenop. In het begin van zijn carrière richtte Mollema zich ook nog op de klassementen in de grote rondes. In 2011 stond hij op het eindpodium van de Vuelta, in 2013 werd hij in de "Bau en Lau"-Tour 6e in de eindstand. .