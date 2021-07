Is it a question of time? Van Gaal in gesprek met nationale ploeg Nederland

Louis van Gaal heeft gisteren in zijn huis in Portugal een ontmoeting gehad met KNVB-directeuren Nico-Jan Hoogma en Eric Gudde - die na het ontslag van Frank de Boer - verantwoordelijk zijn voor de keuze van een nieuwe bondscoach.

De Boer nam ontslag na de nederlaag tegen Tsjechië in de 1/8e finales van het EK voetbal. De KNVB zei toen dat ze snel een vervanger gingen zoeken. Dit is nodig omdat de ploeg in september de WK-kwalificatiecampagne al moet hervatten.

Van Gaal vertelde vandaag alvast in L'Equipe dat het een grote eer zou zijn om opnieuw benaderd te worden om Oranje te coachen. De Franse krant vertelde overigens dat het interview was afgenomen voordat de KNVB de onderhandelingen geopend had.