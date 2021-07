Greipel is blij voor Politt: "Erg emotioneel om je trainingsmakker zijn eerste rit te zien winnen"

Greipel had al snel in de gaten dat zelf winnen een bijzonder moeilijke klus zou worden. "Ik had Nils voor de finale al gezegd dat ik niet achter hem zou rijden. Niet dat ik zelf niet wou winnen, maar het was vrij duidelijk dat niemand met mij naar de finish zou rijden. Ik denk dat de sterkste van de vluchters vandaag gewonnen heeft en hij heeft het echt verdiend."

Vandaag zaten de trainingsmakkers plots samen in de kopgroep in de rit naar Nîmes. Greipel nam het op zich om zijn kameraad te adviseren. "Hij wou al vroeger aanvallen en ik zei: "Blijf rustig, je bent in elk geval één van de sterkste renners in de kopgroep, niemand zal bij jou in de buurt komen.""

André Greipel (Israel Start-up Nation) is ruim 12 jaar ouder dan Nils Politt (Bora-Hansgrohe), maar de twee trainen wel al jaren samen in het Duitse Hürth. Toen Politt nog geen profrenner was, trok hij al samen op pad met de Duitse sprinter. Greipel gaf in de winter zelfs nog wieleruitrustingen aan zijn jonge buur.

Nils wou al vroeger aanvallen en ik zei: "Blijf rustig, je bent één van de sterkste renners in de kopgroep, niemand zal bij jou in de buurt komen."

"Je kan alleen maar blij zijn voor iemand als Nils"

De 6e plaats, meer zat er voor Greipel niet in. Maar de zege van zijn kameraad Politt deed de ontgoocheling snel verdwijnen. Samen met Rick Zabel hebben Politt en Greipel de voorbije jaren een trio gevormd op training. "Trainingstiere" noemen ze zichzelf, een verwijzing naar hun bijnamen de gorilla (Greipel), de leeuw (Zabel) en de giraf (Politt).



"Nils is een heel goede vriend, ik heb hem zien opgroeien", zegt Greipel. "Het is erg emotioneel om je trainingsmakker zijn eerste rit in de Tour te zien winnen. Ik weet nog hoe het voelde toen ik mijn eerste rit in een grote ronde won en je kan alleen maar blij zijn voor iemand als Nils. Hij is altijd gemotiveerd. Hij geeft altijd alles voor zijn trainingsmakkers en doet ook zelf altijd zijn uiterste best."

Politt was zelf maar wat blij met Greipel aan zijn zijde. "André is een grote vriend en ik heb hem om tactische raad gevraagd. Hij wist wat ik van plan was en ik zei dat ik één van de sterkste was en iets wou proberen. Het was fijn om André erbij te hebben bij mijn overwinning."