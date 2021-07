Tijdslimiet nekt Kragh Andersen net niet na sprintje, Rowe eindigt buiten tijd

Op weg naar Malaucène haalden volgende renners de finish niet: Tosh Van der Sande (Lotto-Soudal), Tony Martin (Jumbo-Visma), Clément Russo (Arkéa-Samsic), Miles Scotson (Groupama-FDJ), Daniel McLay (Arkéa-Samsic), Tiesj Benoot (DSM) en Victor Campenaerts (Qhubeka-NextHash).

De rit naar Tignes van vorige zondag was een nagelbijter voor Mark Cavendish en zijn maats van Deceuninck-Quick Step, maar vandaag hadden ze 7 minuten overschot. Met een vuistje bedankte hij al zijn lijfwachten.

"We wisten dat het niet zo nipt zou worden als zondag", reageerde Cavendish, "maar ik voel me nu wel moe, net als iedereen. Dit is een van de hardste Rondes uit mijn carrière."

Voor Soren Kragh Andersen (DSM) werd het wel een thriller. De Deen moest in de laatste hectometers nog een pittig sprintje trekken en had slechts enkele seconden over.

Bij Ineos zijn ze een mannetje kwijt: Luke Rowe overschreed de limiet met 6 minuten en ligt uit de Tour.