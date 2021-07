BC Oostende treft Straatsburg en Bursa in Champions League, Bergen tegen Leiden

Oostende, dat afgelopen jaargang voor de 22e keer Belgisch kampioen werd en dat voor het tiende jaar op een rij, is een van de 32 teams in de groepsfase. Vier ploegen komen daarbij uit de kwalificaties, die van start gaan op 13 september en waaraan Bergen deelneemt.



Oostende zat in pot 2 bij de loting in Mies, in Zwitserland. Bergen, de runner-up in de Belgische competitie, zat in pot 3. Er wacht de Henegouwse club 3 duels om in de groepsfase te belanden: ze beginnen tegen Leiden.

Als Bergen die horde neemt, wacht in de tweede voorronde een duel met het Wit-Russische Minsk. In de laatste voorronde moet Bergen nadien mogelijk aan de bak tegen Treviso (Ita), London Lions (Eng) of Bakken Bears (Den).

Als de club uit Henegouwen het haalt, komen ze in groep D terecht van het hoofdtoernooi, waarin ze AEK (Gri), de Hongaren van Falco Szombathely en Riga (Let) treffen.