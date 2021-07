Dumont mag niet naar Spelen: "BOIC kan geen atleet meer maken, maar wel kraken"

Een persoonlijk record gezwommen, een 7e plek in de EK-finale gehaald... De Olympische Spelen in Tokio leken een uitgelezen kans voor de 21-jarige Valentine Dumont om te groeien als atlete.

"Dura lex, sed lex" (de wet is hard, maar het is de wet) is de verdediging van het BOIC. "Misschien moeten ze daar dan maar hun slogan van maken", repliceert Vangerven. "Hun slogan "de atleet centraal" kan nu wel de vuilbak in."

Geen rechtszaak: "Het kwaad is al geschied"

De Franstalige zwemfederatie (FFBN) dreigde een procedure aan te spannen tegen het BOIC, maar dat plan is van tafel, bevestigt Vangerven. "Het kwaad is al geschied, het olympisch ticket is al herverdeeld. Het heeft geen zin om een klacht in te dienen."

Ook Bernard Parez, voorzitter van de FFBN, blijft ontgoocheld achter. "We hebben echt alles geprobeerd, zonder succes. Steevast kregen we "nee" te horen. Misschien wilde de selectiecommissie de match van de Rode Duivels zien en vroeger vertrekken", zegt hij.

En hoe voelt Valentine Dumont zich bij de heisa? "Ze wil nu vooral rust", zegt Vangerven. "Ze blijft bewust buiten de schijnwerpers, want het is een enorme klap. Ik hoop dat ze niet zo gedegouteerd is dat ze haar zwempak aan de haak hangt."