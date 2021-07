Vandegoor en Nys strooien met lof voor Pogacar: "Merckxiaans, fenomenaal"

Wat een krachttoer van Dylan Teuns in de eerste bergrit van deze Tour. Perfect gedoseerd, perfect getimed en standgehouden tegen de ontketende Tadej Pogacar. Had zo’n renner eigenlijk niet in de Belgische selectie voor Tokio moeten zitten? Een vraag voor radiocommentator Christophe Vandegoor en zijn compagnon Sven Nys, die in hun podcast ook de demonstratie van Pogacar tegen het licht houden.

"Chapeau hoe Teuns deze dag ingedeeld heeft"

Na zijn triomf op La Planche des Belles Filles in 2019 schoot Teuns vandaag opnieuw raak met zijn zege in Le Grand-Bornand. Straf, vond ook Christophe Vandegoor. "Voor de tweede keer winnen in de Ronde van Frankrijk, niet veel mensen kunnen dat zeggen. Hij heeft nog een veel groter palmares, maar dat verbleekt bij de Tour. Hij is net als zijn hele team wat zoekende geweest vorig jaar en nu pakte hij uit met een aanval van achteruit." "Hij is amper in beeld geweest, alleen in de finale. Hij is ook pas na Izaguirre, na het groepje met Quintana en na Woods uit die grote kopgroep weggesprongen. Hij heeft die mannen stelselmatig bijgehaald met een precisie waarop hij zijn klok gelijk gezet heeft."

Ook Sven Nys was onder de indruk van het nummer dat Teuns opvoerde, vooral de manier waarop. "Hij heeft zijn eigen capaciteiten vandaag heel goed ingeschat. Er kwamen aanvallen langs alle kanten, maar hij reed gewoon zijn eigen beklimmingen. Dat is erg knap." "Hij gebruikte zijn ervaring en zijn eigen wattagemeter om te kijken wat hij aankon. Hij schatte de wedstrijd ook heel goed in. Dat is ook de reden waarom hij vandaag wint. Hij was niet overmoedig te vroeg in de etappe, in tegenstelling tot Woods." "Teuns heeft zijn eigen tempo gekozen en vertrouwd op het feit dat er nog een beklimming aankwam. Hij daalt ook heel goed, dus alles kwam mooi samen. Chapeau hoe hij deze dag heel goed heeft ingedeeld."



Teuns heeft zijn eigen capaciteiten en de wedstrijd heel goed ingeschat. Hij was niet overmoedig, zoals Woods. Sven Nys

"Zoals Teuns vandaag reed, hoort hij thuis in de olympische selectie"

Door de knalprestatie van Dylan Teuns rijst natuurlijk de vraag of hij niet in de olympische selectie had moeten zitten. De plaatsen zijn daar ingenomen door Evenepoel, Van Aert, Vansevenant, Van Avermaet en Benoot. "Die vraag zal opgeworpen worden, maar je kon voordien niet weten dat Teuns dit vandaag ging doen. Dit was onvoorspelbaar", zegt Nys. "Je moet op een bepaald moment wel die selectie doorgeven en die werd vandaag bevestigd door het olympisch comité. Zij hebben daarin het laatste woord." "Dat is vroeger dan in een selectie die de bondscoach alleen kan maken richting een WK, waar je het eventueel nog wel wat zou kunnen uitstellen na een aantal dagen in de Tour. Bij de Olympische Spelen is het allemaal veel complexer. Er komt een reis bij, de organisatie qua kledij, noem maar op." "Ik begrijp wel dat er dan op een bepaald moment iemand over het hoofd wordt gezien. Want zoals hij vandaag rijdt , hoort hij altijd thuis in die selectie."

Dylan Teuns zal er volgende maand in Tokio niet bij zijn.

"Voor Pogacar ziet het er goed uit, voor de spanning in de Tour niet"

Tadej Pogacar was naast Teuns de grote winnaar van de dag. Vandegoor schuwt de superlatieven niet om de prestatie van de Sloveen te beschrijven. "Pogacar is Merckxiaans, dat woord mogen we en moeten we gebruiken." Nys kan zijn compagnon alleen maar bijtreden. "Pogacar heeft vorig jaar bewezen dat hij de Tour op het einde naar zich toe kan trekken. Hij kan tegen de

klok rijden, bergop rijden, hij is explosief. Dat is het totaalplaatje. Voor hem ziet het er heel goed uit, voor de spanning in de Tour heel slecht. Als hij gespaard blijft van valpartijen en blessures zal je van heel goeden huize moeten zijn om hem de komende jaren te verslaan. " Toch is er voor Nys ook een kanttekening. "De prestatie is fenomenaal, maar het is moeilijk in te schatten, omdat Roglic door omstandigheden wegviel. Carapaz is er wel, maar Bernal is er ook niet bij. Er zijn ook een aantal jongens die volgens mij in staat zijn om hem langer te volgen, maar die er door omstandigheden niet zijn of door valpartijen al achteruit zijn geslagen." "De prestatie is dus indrukwekkend, maar ik denk niet dat Carapaz uiteindelijk binnen een aantal jaar degene zal zijn die het dichtst zal aanleunen bij Pogacar."