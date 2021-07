Lewis Hamilton verlengt contract bij Mercedes met 2 jaar

"We gaan een nieuw autotijdperk in dat uitdagend en opwindend zal zijn. Ik kan niet wachten om te zien wat we samen nog meer kunnen bereiken."

"We hebben samen al zoveel gepresteerd, maar we hebben nog veel om te bereiken. Zowel op als naast de baan."

"Het is moeilijk om te geloven dat ik nu al bijna 9 jaar met dit team werk en ik ben verheugd dat we onze samenwerking met 2 jaar voortzetten", vertelt Hamilton op de website van zijn team.

Lewis Hamilton zal zo in 2023 zijn 11e seizoen afhaspelen bij Mercedes. In al die jaren verzamelde hij 6 wereldtitels, 77 overwinningen en 74 poleposities. Zijn totaal aantal wereldtitels staat voorlopig op 7 stuks.

"Op toppunt van zijn kunnen"

Ook CEO Toto Wolff was in de wolken met de contractverlenging. "Nu we in 2022 een nieuw F1-tijdperk ingaan, kunnen we geen betere bestuurder inbeelden dan Lewis."

"Zijn prestaties in deze sport spreken voor zich. Met zijn ervaring, snelheid en racevaardigheid is hij op het toppunt van zijn kunnen."