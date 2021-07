Nieuwe coup met bondscoach Oliver Naesen? "Vroeg of laat draagt zoiets tot de finish"

Flashback naar 11 maart: niet alleen de kijkers en de volgers dommelen in tijdens een oersaaie tegenwindrit in Parijs-Nice, ook de renners houden een lange voorjaarsslaap.

Tot bondscoach Oliver Naesen opstaat. Hij selecteerde 10 landgenoten en het Belgische elftal probeerde het peloton te verschalken. Zonder succes, want na 4 kilometer was hun liedje al uitgezongen.

Zou het ritprofiel van vandaag misschien een herkansing kunnen betekenen? "Dat was een leuk moment, maar zoiets is goed en wel in geschiedenisloze ritten", lachte Naesen vanochtend bij de start.

"Ik blijf er wel bij: vroeg of laat draagt zoiets tot de finish als het peloton ligt te slapen. Maar in een rit zoals vandaag is dat niet denkbaar. Ook al omdat dit de Tour is en hier harder gereden wordt."

Wat de plannen ook zijn: Naesen voelt zich naar eigen zeggen goed. "Maar we hebben nog geen berg gezien, hé. Normaal zit je heel snel aan je vermoeidheidsplafond, maar nu hebben we alleen nog maar vlakke ritten gehad."

"Het doet ook veel dat ik al mijn vel nog heb. Dat is goed voor het herstel. Of het leven mooier kan zijn? Ik vraag het me af. De zon schijnt: ik denk het niet."