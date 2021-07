Philipsen verstopt zich na 2e plaats: "Zo voed je je frustraties via de pers"

"Dat is dus allemaal niet evident, maar ik zou zeggen: kom toch met je verhaal. Dan zorg je ervoor dat de frustraties niet extra gevoed worden door de pers. Die gaan nu misschien hun eigen verhaal verzinnen. Dat is een fout van de ploeg."

"Er is niets mis mee om 2e te worden in de Tour, maar het gaat wel om de winnaar. En ze hebben met Merlier iemand in huis die al bewezen heeft dat hij in de Tour kan winnen en dat wellicht kan herhalen."

"Het is niet evident, maar ik vind het een grote fout om nu geen interviews te geven", zegt Sven Nys in de dagelijkse podcast Sporza Tour. "Philipsen krijgt 2 kansen om te sprinten en de ploeg doet het 2 keer perfect, maar 2 keer wordt hij op zijn plaats gezet door een Cavendish in heel goeden doen."

In zijn eerste sprint eindigde Jasper Philipsen 3e en in Châteauroux schoof hij nog een plaatsje op naar plek 2. Toch was niemand bij Alpecin-Fenix na de etappe beschikbaar om te reageren.

"Als hij voor groen gaat, was het wél de juiste keuze"

Een mogelijke verklaring voor de keuze voor Philipsen in plaats van Merlier zou kunnen zijn dat Philipsen met een groene droom in zijn hoofd zit. Sven Nys: "Als hij blijft sprokkelen bij de tussensprints en hij wordt steeds 2e of 3e in de eindsprint, dan kun je zoals Sagan de voorbije jaren het groen pakken."

"Laat ons dus nog even uitkijken hoe het evolueert, want hij staat er goed voor in de strijd om groen (2e op 46 punten van Cavendish). In de komende ritten zal hij in principe meer punten moeten kunnen pakken dan Cavendish."

"Als dat van in het begin het plan was, dan hebben ze bij Alpecin-Fenix wel de juiste keuze gemaakt. Alleen is het momenteel niet duidelijk of dat ook effectief het plan was."