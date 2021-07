"Geen enkel signaal dat Cristiano Ronaldo Juventus zal verlaten"

"Er is geen signaal van Ronaldo over een eventueel vertrek. En geen enkel signaal van Juventus", vertelde Cherubini op een persmoment. "We zijn heel gelukkig dat Ronaldo zich weer bij het team voegt als zijn rustperiode na het EK afgelopen is."

De 36-jarige Portugees geniet nog van enkele dagen vakantie nadat hij op het EK door de Rode Duivels werd uitgeschakeld in de 1/8e finales.

Voorzitter Andrea Agnelli voegde er ook nog aan toe dat hij "absoluut zeker" is dat Juventus in het seizoen 2021/2022 aan de Champions League zal deelnemen. De UEFA dreigde de club uit de Europese competitie te weren nadat de plannen van de Super League zich ontvouwden.