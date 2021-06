Brent Van Moer schittert meteen in de Tour: wie is le nouveau Thomas De Gendt?

"Maar dit doet hij graag, dit is zijn hobby. Zijn ouders staan achter hem, maar het moet ook goed zijn. Brent komt echt uit een werkersfamilie."

"Zijn vader heeft zijn zaak zelf opgebouwd. Ik weet niet of Brent het nu moeilijker of makkelijker heeft. Daar werk je ook niet van 9 u tot 17 u."

Maar Vader Van Moer is ook gek van de koers. "Hij werd als wielerfanaat vaak gevraagd als sponsor. Hij is geldschieter geworden van Van Moer Cycling, waar onder meer Sasha Weemaes, Brent zelf en Ilan Van Wilder gegroeid zijn", vertelde José De Cauwer, die de familie Van Moer goed kent, een tijdje geleden nog.

Het familiebedrijf Van Moer Logistics heeft de uitvalsbasis in de Waaslandhaven en een rol voor zoon Brent zou een logische stap geweest zijn.

Het parcours van Brent Van Moer had vanzelfsprekender kunnen zijn. Vader Jo Van Moer is een zeer succesvolle ondernemer.

Na Bjerg, voor Bissegger

José De Cauwer: "Hij zag me in Oostenrijk zitten op de persconferentie en zei - hij kent me natuurlijk: "Dat had je niet verwacht, hé?" Ik antwoordde: "Jij, ook niet, hé?""

Van Moer junior, 1,91 meter, koos dus voor de fiets en bewees al snel dat hij geen kleine garnaal zou worden. Zijn belangrijkste adelbrief kwam er in 2018 op het WK tijdrijden voor beloften in Innsbruck.

Brent De Gendt

Brent Van Moer stapte in 2019 over van de opleidingsploeg van Lotto-Soudal naar het profteam, maar zijn tijdritfiets was ondanks die zilveren WK-medaille niet altijd de prioriteit.

Karakterkop Van Moer ontpopte zich gaandeweg tot een rasaanvaller, een eigenschap die hij meenam uit de jeugdreeksen.

"Brent was een goeie renner, vooral aanvallend", herinnert De Cauwer zich. "Voor uitslagen moest je de koers echt volgen of het verslag lezen. Hij had altijd de koers gemaakt, maar vaak te veel."

"Bij de beloften heeft hij geweldig veel koers gemaakt. Hij reed niet meteen de juiste uitslagen, maar liet wel veel zien."



Het nodige schaafwerk bij de impulsrenner wierp de jongste weken zijn vruchten af. Eind mei ging hij in de Ronde van Limburg nog van de hemel naar de hel toen hij door een seingever in de slotkilometer de verkeerde kant werd opgestuurd.

Maar de ijzeren Van Moer toonde zich na de eerste ontgoocheling toen al vastberaden om sportieve weerwraak te nemen in de Dauphiné, zijn eerstvolgende koers 6 dagen later. Die zondag in Issoire beet het peloton zijn tanden stuk op Van Moer.