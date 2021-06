Peter Vandenbempt: "De wedstrijd was even lelijk als dat hij spannend was"

Het was bibberen, maar na een razend spannende pot voetbal heeft België zijn ticket voor de kwartfinales op het EK voetbal beet. Peter Vandenbempt analyseert hoe de Belgen het voor mekaar kregen: "Het was een strijd, maar een slecht kijkstuk."

"Het was vechten, knokken, overleven"

Een goal van Thorgan Hazard was voldoende voor de Rode Duivels om zich bij de laatste 8 op het EK voetbal te scharen. Peter Vandenbempt, die commentaar gaf op de radio, zag dat de Duivels het moeilijk hadden.

"Het was een strijd, maar ook een slecht kijkstuk. Twee tegenstanders die mekaar besnuffelden en beloerden. Veel breedtepasses, weinig risico. Het was een soort schaakspel", opent Vandenbempt. "We hadden wel gedacht dat Hazard de held kon zijn van de Belgen, maar de voornaam bleek anders dan verwacht."

"Het was vechten, knokken, overleven. Een wedstrijd die even lelijk was als spannend. De Belgen hebben goed gekeken naar de Europese kampioen van 2016 en de wereldkampioen van 2018. Ze zijn niet voor een schoonheidsprijs naar dit EK gekomen, maar wel om het te winnen."

Vreugde bij de broers Hazard.

"Verontrustend dat geen enkele counter lukte"

Echt vergelijkbaar met de Franse wereldkampioen uit 2018 was het niet, volgens Vandenbempt, "want in de tweede helft hadden de Rode Duivels geen controle meer over de wedstrijd. Dat hadden de Fransen destijds wel te allen tijde." "Je had op elk moment het gevoel dat de bal goed kon vallen voor Portugal. Dan heb je wat meeval nodig en dat is wat de Belgen hebben gehad."

"Het was verontrustend dat ze de controle kwijt waren geraakt en dat ze geen enkele tegenaanval in elkaar konden knutselen. Dat ze geen bal meer konden bijhouden. De counters liepen gewoon niet. Chapeau voor de strijdlust, maar ze hebben toch wat geluk gehad."

Je had op elk moment het gevoel dat de bal goed kon vallen voor Portugal.

"Voor hetzelfde geld krijg je toch nog eentje tegen, dan komen er verlengingen en weet ik niet of de Belgen het zouden gehaald hebben. Als België Europees kampioen wil worden, ga je niet nog 3 van deze wedstrijden mogen spelen, want dan ga je wel eens prijs hebben."

Portugal was de gevaarlijkste ploeg, al was het ook langs Portugese zijde niet bepaald spetterend. "Je speelt tegen de Europese kampioen die er een viriele strijd van maakte", zag Vandenbempt. "Met bovendien een paar slachtoffers als gevolg. Als je dan toch kan winnen is dat goed. Ik hoorde hetzelfde geluid wel bij Vertonghen. Enerzijds fierheid dat ze het stugge Portugal hebben geklopt, anderzijds zelfkritiek. België was ooit de beste counterploeg ter wereld, dat is er gisteren niet uitgekomen."

De Bruyne was een van de slachtoffers gisteren.

"De Bruyne had enkele laatste passes wél goed gegeven"

Twee stevige dompers op de feestvreugde waren wel de blessures van sterkhouders Kevin De Bruyne en Eden Hazard. "Ik hoop dat De Bruyne fit is voor de match tegen Italië, want in de tweede helft was hij de man die gemist werd op de counter. Hij had enkele laatste passes wél goed gegeven." "Met hem erbij was België er beter kunnen uitkomen en dan had het rust aan de bal. De ruimte op de counter was er gaandeweg om tegen te stoten. Dat hebben de Belgen op geen enkel moment goed uitgespeeld."

De ruimte op de counter was er gaandeweg om tegen te stoten. Dat hebben de Belgen op geen enkel moment goed uitgespeeld.

"Vermaelen outstanding, Hazard is helemaal terug"

Toch waren er ook wat lichtpunten. "Courtois stond er weer als een huis. En Vermaelen heeft laten zien dat hij centraal moet spelen. Hij was outstanding en speelde 2 dijken van een wedstrijd." "En natuurlijk Eden Hazard. Ik zou hem niet gezet hebben, maar ik zou ongelijk hebben gekregen. Hij heeft getoond, zeker in het derde kwart, dat hij helemaal terug is." "Het was de Hazard die we twee jaar lang gemist hebben. Hij speelde met hakjes en versnellingen. Hij leek helemaal terug. Alleen hoop ik dat die spierblessure niet te erg is. Het zag er niet goed uit." Ten slotte zag Vandenbempt nog iets anders om zich aan op te trekken. "Lukaku moet zijn goal in de knock-outfase nog maken. Dat zal dus voor vrijdag zijn tegen Italië."