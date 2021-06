Moeskroen gaat nog wat meer de nostalgische toer op met Emile Mpenza

Emile Mpenza is een ex-speler van Moeskroen. Hij was in het seizoen 1996-1997 actief voor de Henegouwers.

De oud-spits van verder nog onder meer Standard, Schalke 04, Hamburg en Manchester City was de voorbije jaren aan de slag in de jeugdopleiding van Antwerp.

Hij werd aangesteld door zijn oudere broer Mbo, die sinds vorige week sportief directeur is bij Moeskroen.

"Zijn ervaring en uitstraling zullen ongetwijfeld een pluspunt zijn voor de vele jonge talenten die komend seizoen zullen deel uitmaken van de A-kern van Moeskroen", klinkt het bij de Henegouwers.

Moeskroen zakte het voorbije seizoen uit de Jupiler Pro League en wil in 1B met een nieuwe ploeg zo snel mogelijk opnieuw promoveren.