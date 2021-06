Het moment van Karl: "2 details die het verschil maken voor de Rode Duivels"

Detail 1: de dubbele kopkans van Robert Lewandowski

"Het is zo dat in het voetbal hele kleine dingen bepalend zijn voor wat er verder gebeurt in een toernooi. Eén van die momenten was de dubbele kopkans voor Robert Lewandowski, 2 keer na elkaar op de lat. Lewandowski is een goalgetter pur sang met 204 goals voor Bayern München en 69 voor de Poolse nationale ploeg. Als die bal binnen gaat, spelen de Rode Duivels misschien tegen Zweden en niet tegen Portugal."