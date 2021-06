Spaanse spelers in het defensief na negeren fans: "Hebben jullie nu net nodig"

Spanje raakte in zijn eerste 2 matchen op het EK niet verder dan een 0-0 tegen Zweden en 1-1 tegen Polen. Het moet nu woensdag winnen tegen Slovakije om een vervolg aan zijn toernooi te kunnen breien. Maar in een serene sfeer kan het team niet naar die match toewerken.

De Spaanse kranten hebben hun mes geslepen en laten geen kans passeren om het team ermee te fileren. Een video waarbij de spelers uit het hotel kwam en de toegestroomde fans grotendeels negeerden, is koren op de molen voor de kritische media.

"Het klopt dat we niet allemaal hebben gezwaaid naar de fans", moet Cesar Azpilicueta zich verdedigen op de persconferentie. "We zouden niet liever hebben dan dat we dichter bij de supporters konden komen, om handtekeningen uit te delen en samen met hen op de foto te gaan. Maar door corona kunnen we dat helaas niet."

"We hebben de supporters nu juist het hardst nodig", gaat Azpilicueta voort. "Ze hebben misschien een zetje van ons nodig om ons nog eens extra te steunen."