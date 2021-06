Meesseman en Mestdagh: "We hebben het in eigen handen"

De Belgian Cats spelen straks een allesbepalende wedstrijd tegen Turkije. Een dag voor de laatste groepswedstrijd spraken we Belgian Cats Hanne Mestdagh en Emma Meesseman in onze Facebook Live. "We hebben het heft in eigen handen: als we winnen, gaan we nog niet naar huis."

Voor Hanne Mestdagh en Emma Meesseman telt straks maar één ding: winnen. Makkelijk zal het zeker niet worden. "De openingswedstrijd tegen Bosnië heeft ons volledig met de voetjes op de grond gezet."

De doelstellingen voorbij, het draait nu echt om overleven.

Emma Meesseman

"De doelstellingen zijn voorbij, het draait nu echt rond de wedstrijd tegen de Turken. Da's de eerste stap om de poulefase te overleven. En als het met een barragewedstrijd moet, dan is het maar zo."

Hanne Mestdagh viert met Julie Vanloo

Alles kan nog: groepswinst, barrages of naar huis

"Als we winnen zijn we zeker dat we in het toernooi blijven. Groepswinst (en rechtstreekse kwalifciatie voor de kwartfinales) hangt af van de wedstrijd tussen Bosnië en Slovenië." Bosnië is al zeker van kwalificatie, maar België kan ook nog groepswinnaar worden, als de Cats winnen tegen Turkije én als Slovenië wint tegen Bosnië. Maar als Slovenië wint tegen Bosnië en België verliest van de Turken, dan moeten de Cats hun koffers pakken. De wedstrijd tussen Slovenië en Bosnië wordt gespeeld om 12u00, dus vlak voor België-Turkije. En dat veroorzaakt toch wat onrust. "We willen ons natuurlijk alleen maar concentreren op onze wedstrijd, maar je zal het resultaat van die match sowieso meekrijgen. Als Slovenië wint, dan zorgt dat voor extra druk."



We mogen Turkije zeker niet onderschatten. Wat ze getoond hebben is niet representatief voor wie ze zijn.

Hanne Mestdagh

"Zowel voor de Turken, als voor ons zal het een 'stressy' dag worden. Er hangt enorm veel van die wedstrijd af, ook voor hen. We mogen ze niet onderschatten. Wat ze de laatste twee wedstrijden getoond hebben, is niet representatief. Het is een talentvolle ploeg. "

Hanne Mestdagh in duel op het EK tegen Slovenië

Cats zijn fier op record: "Typeert ploegspel"

Ondanks het mindere begin van het toernooi zijn de Cats wel heel fier dat ze het 26-jaar oude record van meeste assists in een EK-wedstrijd hebben gebroken. "Dat typeert ons ploegspel. We laten de bal rondgaan en zijn allerminst egoïstsch. Voor ons is het een even grote voldoening om je ploegmaats te laten scoren, als dat je zelf scoort."

Hete omstandigheden in Straatsburg

Al tijdens de wedstrijd was te zien hoe warm het is in Straatsburg. Ook Meesseman en Mestdagh bevestigen de ondraaglijk hitte. "Om te trainen was het vandaag 32 graden in de zaal. Je zweet nog voordat je iets hebt gedaan. Maar er wordt wel begrip getoond. Zo krijgen we vaak een 'water break' en proberen ze ons te verfrissen met ijs en wind."

Tokio leeft nog niet: "eerst dit EK"

De twee Belgian cats kregen ook de vraag of het EK bepalend is voor de Olympische Spelen in Tokio. "Die twee toernooien staan volledig los van elkaar. Binnen de spelersgroep wordt totaal niet gesproken over Tokio. We moeten er eerst voor zorgen dat dit EK geslaagd is."

De Belgian Cats steunen hun voetbalcollega's zo goed ze kunnen: "Het EK voetbal staat voortdurend in elke kamer van ons hotel op. Ons schema staat het toe om alle wedstrijden te kunnen volgen. En wat we zeker appreciëren, is dat Lukaku ons ook steunt, zoals hij toonde op Instagram, waar hij een enorme aanhang heeft. Zo krijgen we nog meer naambekendheid. We hopen dat de Rode Duivels zo ver mogelijk geraken, wij zijn fan!"

Romelu Lukaku supporterde tijdens België-Slovenië mee

De wedstrijd van de Belgian Cats tegen Turkije is te zien op Canvas

