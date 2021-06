Mogelijk geen EK-finale in Londen door strenge quarantaineregels: Boedapest in beeld

Momenteel zijn de Britse quarantaineregels nog steeds erg streng. Mensen die naar het Verenigd Koninkrijk afreizen moeten nog steeds 10 dagen in afzondering. De UEFA twijfelt daarom over de geschiktheid van Londen als finalestad.

Volgens de Britse krant The Times liet UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin weten dat hij er nog steeds vertrouwen in heeft dat de finale in Londen kan doorgaan, maar er is wel een noodplan uitgewerkt. Boedapest is het mogelijke alternatief.



In Wembley worden tijdens de knock-outfase ook de twee achtste finales, twee halve finales en dus de finale (op 11 juli) afgewerkt. Voor die wedstrijden zou 50 procent van de stadioncapaciteit (zo'n 40.000 supporters) worden benut.



"Momenteel zijn we in gesprek met de lokale overheid om te proberen een vergelijk te vinden zodat supporters van de deelnemende landen de wedstrijden kunnen bijwonen", liet UEFA ook nog weten.

"We begrijpen de druk waarmee de regering wordt geconfronteerd en hopen op een bevredigende uitkomst van de gesprekken." In Groot-Brittannië liggen versoepelingen momenteel ook niet echt op tafel na een sterke stijging in het aantal besmettingen.