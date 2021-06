Nationale tijdritkampioenen: Asgreen en Cerny doen er 2 titels bij voor Deceuninck-QS

In Frankrijk ging de hoofdvogel onverwacht niet naar Deceuninck-Quick Step. Rémi Cavagna leek onderweg naar een tweede opeenvolgende titel, maar pech besliste er anders over. De hardrijder moest ook nog eens van fiets wisselen en zag daardoor zijn kansen op goud in rook opgaan. Benjamin Thomas (FDJ) is de nieuwe kampioen, hij haalde het voor twee ploegmaats.

1. Benjamin Thomas - 45,6 km in 55'16"

2. Bruno Armirail - op 31"

3. Alexys Brunel - op 55"