Tom Dumoulin is helemaal terug en kroont zich tot Nederlands kampioen tijdrijden

In en rond Emmen stond het NK tijdrijden op het programma. Dumoulin ging er als favoriet van start en maakte die status waar. Hij bleef Sebastian Langeveld (EF Education-Nippo) voor met een halve minuut. Koen Bouwman, ploegmaat van Dumoulin, mocht mee op het podium.

Dumoulin keerde na een korte onderbreking van 4 maanden terug als profwielrenner in de Ronde van Zwitserland. Daar liet hij al met een 5e plaats in de laatste tijdrit zien niet te hebben stilgezeten in de afgelopen maanden.

Het is na 2014, 2016 en 2017 de 4e nationale tijdrittitel voor de Nederlander. Vorig jaar werd de wedstrijd omwille van het coronavirus niet verreden, in 2019 was Jos van Emden nog de sterkste.