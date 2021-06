Lampaert klopt topfavoriet Evenepoel en snelt naar nieuwe BK-titel tijdrijden

17:05 17 uur 05. Lampaert geniet met volle teugen van het enthousiasme. Het kleine delirium doet hem duidelijk deugd. . Lampaert geniet met volle teugen van het enthousiasme. Het kleine delirium doet hem duidelijk deugd.

17:03 17 uur 03. Helemaal volgens het boekje is het in deze tijden niet, maar Lampaert wordt in de lucht gegooid door zijn fanclub en thuispubliek. Wat is de ontlading er groot! . Helemaal volgens het boekje is het in deze tijden niet, maar Lampaert wordt in de lucht gegooid door zijn fanclub en thuispubliek. Wat is de ontlading er groot!

17:03 17 uur 03. Ja, dit is een verrassing, maar geen enorme verrassing. . Michel Wuyts . Ja, dit is een verrassing, maar geen enorme verrassing. Michel Wuyts

17:02 17 uur 02. Lampaert is Belgisch kampioen! Yves Lampaert wint dit BK in Ingelmunster. Remco Evenepoel redt het niet. 19 seconden, dat is het verschil tussen de ploegmaats. . Lampaert is Belgisch kampioen! Yves Lampaert wint dit BK in Ingelmunster. Remco Evenepoel redt het niet. 19 seconden, dat is het verschil tussen de ploegmaats.

17:02 17 uur 02. Aankomst Campenaerts: hij is 40 seconden langzamer dan Lampaert. Dat wordt brons. . Aankomst Campenaerts: hij is 40 seconden langzamer dan Lampaert. Dat wordt brons.

17:02 Op naar een nieuwe Belgische titel? 17 uur 02. Op naar een nieuwe Belgische titel?

17:02 17 uur 02. Lampaert zet een absolute toptijd neer. Lampaert zet een absolute toptijd neer

17:01 17 uur 01. Lampaert gaat nog niet backstage en wacht het resultaat op straat af met zijn verzorger in zijn nabijheid. Na 2017 hangt er een nieuw nummertje in de lucht. . Lampaert gaat nog niet backstage en wacht het resultaat op straat af met zijn verzorger in zijn nabijheid. Na 2017 hangt er een nieuw nummertje in de lucht.

16:59 16 uur 59. Lampaert, Evenepoel, Campenaerts: dat moet in principe het podium worden. Of krijgen we nog wissels in het slot? . Lampaert, Evenepoel, Campenaerts: dat moet in principe het podium worden. Of krijgen we nog wissels in het slot?

16:59 16 uur 59. Florian Vermeersch rijdt Van Hooydonck eindelijk uit de hotseat. Florian Vermeersch rijdt Van Hooydonck eindelijk uit de hotseat

16:58 16 uur 58. Lampaert geniet van de aanmoedigingen, maar puft ook uit na de inspanningen. Hij ademt warme lucht in en dreigt even te kapseizen bij het afstappen van zijn fiets. . Lampaert geniet van de aanmoedigingen, maar puft ook uit na de inspanningen. Hij ademt warme lucht in en dreigt even te kapseizen bij het afstappen van zijn fiets.

16:58 16 uur 58. Ook Lampaert glijdt bijna onderuit in een bocht. Ook Lampaert glijdt bijna onderuit in een bocht

16:56 16 uur 56. Lampaert: 44'49". Is de winnaar over de finish gereden? Yves Lampaert duwt zijn voorwiel over de streep. Wordt het een klein volksfeest in zijn achtertuin? Hij is alleszins tot het gaatje gegaan. . Lampaert: 44'49" Is de winnaar over de finish gereden? Yves Lampaert duwt zijn voorwiel over de streep. Wordt het een klein volksfeest in zijn achtertuin? Hij is alleszins tot het gaatje gegaan.

16:55 16 uur 55. We hebben nu natuurlijk geen referentiepunten meer, maar een ommekeer zou ons toch verbazen. Qua stijl blijft Evenepoel een streling voor het oog, maar er gaat misschien net iets minder kracht van uit. . We hebben nu natuurlijk geen referentiepunten meer, maar een ommekeer zou ons toch verbazen. Qua stijl blijft Evenepoel een streling voor het oog, maar er gaat misschien net iets minder kracht van uit.

16:53 De stand bij tussenpunt 2 (na ruim 25 kilometer). 16 uur 53. De stand bij tussenpunt 2 (na ruim 25 kilometer)

16:52 16 uur 52. Lampaert is in principe eerste reserve voor de Tour, maar met zijn vorm zit het wel snor. Misschien voeren de blauwhemden toch nog een wissel door? . Lampaert is in principe eerste reserve voor de Tour, maar met zijn vorm zit het wel snor. Misschien voeren de blauwhemden toch nog een wissel door?

16:50 16 uur 50. Lampaert is normaal sterker in het kortere werk tegen de klok, maar als het verval niet te groot is, zal hij voor de tweede keer Belgisch kampioen worden. En dat is toch enigszins verrassend. . Lampaert is normaal sterker in het kortere werk tegen de klok, maar als het verval niet te groot is, zal hij voor de tweede keer Belgisch kampioen worden. En dat is toch enigszins verrassend.

16:48 16 uur 48. Het stukje werk wordt voor Evenepoel een karwei. Michel Wuyts . Het stukje werk wordt voor Evenepoel een karwei. Michel Wuyts