Hjulmand: "Eriksen kan vanuit ziekbed het stadion horen en zal zeker supporteren tegen Belgen"

Intussen gaat het, gezien de omstandigheden, goed met de 29-jarige Christian Eriksen. De ploegmaat van Romelu Lukaku bij Inter werd naar een ziekenhuis vlak naast het Parkenstadion gebracht en zal van daaruit ook het duel met de Belgen volgen.

"Christian zal de wedstrijd zeker volgen vanuit het ziekenhuis, dat naast het stadion ligt", vertelde de Deense bondscoach Kasper Hjulmand woensdag. "Vanuit zijn bed kan hij het stadion horen. Hij zal zijn truitje aantrekken en voor ons supporteren, daar ben ik zeker van."



Hjulmand liet eerder al weten zijn spelers de keuze te laten of ze al dan niet kunnen spelen tegen België. "Ik ben er zeker van dat de jongens klaar zijn om te spelen. We zullen een degelijke ploeg aan de aftrap kunnen brengen."

"De voorbije dagen hebben we getracht naar een normaal leven terug te keren, door structuur aan te brengen, te trainen, vergaderingen te organiseren en stapje voor stapje vooruitgang te boeken."

"De spelers die hun familie wilden zien, hebben dat kunnen doen. Ikzelf had de kans mijn vrouw en mijn kinderen even te zien en dat was toch wel belangrijk voor me. We plannen niet te ver vooruit, maar de stappen zijn gezet in de goede richting. Daarnaast hebben we ook goed getraind", aldus de Deense bondscoach.