LA Clippers rechten in play-offs NBA de rug tegen Utah

Na twee nederlagen in Salt Lake City moesten de Clippers de rug rechten in eigen zaal. Dat deden ze ook, want bij de rust leidde het team uit Los Angeles met 15 punten (64-49).



Sterspelers Kawhi Leonard (34 punten, 12 rebounds) en Paul George (31 punten) blonken uit. Aan de overzijde liet Donovan Mitchell zich met 30 punten niet onbetuigd. Hij beëindigde de match wel op de bank nadat hij zich licht blesseerde aan zijn rechterenkel.

Gisteren raakte ook nog bekend dat James Harden, sterspeler van de Brooklyn Nets, vandaag tegen Milwaukee zijn derde match op rij in de play-offs moet missen. Hij heeft nog steeds last van de hamstrings. Brooklyn leidt met 2-1 in de halve finale in de Eastern Conference.