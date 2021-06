Sterke Eliott Crestan soleert in Brussel naar olympisch ticket op de 800m

Na het wegvallen van de haas na 400 meter stond Crestan er in het Koning Boudewijnstadion helemaal alleen voor. Hij liet het niet aan zijn hart komen en snelde naar een toptijd van 1'45"19, één honderdste onder de olympische limiet.

Slechts drie Belgen deden ooit beter met nationaal recordhouder Ivo Van Damme (1'43"86) voorop. Het gaat om de tiende Europese jaartijd. Het persoonlijk record van Crestan stond sinds de Nacht van de Aletiek in Heusden in 2020 op 1'46"16.

"Mijn idee was eigenlijk vooral om volgende zaterdag in Nijvel de limiet te lopen", vertelde Crestan. "Maar ik heb me wel de hele week voorbereid op deze solo. Ik wist dat ik het alleen zou moeten doen, maar was daar klaar voor."

"Ik zat met een duik onder de 1'46 in mijn hoofd, maar had nooit gedacht dat ik in mijn eentje onder die limiet zou kunnen duiken. Een seconde van je persoonlijk record halen, dat is niet weinig", klonk het met een understatement. "In Tokio hoop ik vooral om mij niet belachelijk te maken."

Nog in Brussel plaatste de Belgische 4x100 meter U20 zich voor het EK bij de junioren in Tallinn. Zoé Laureys, Marine Jehaes, Mariam Oularé en Lauryne Adeweye snelden naar 46"00. Belgian Tornado Julien Watrin opende zijn seizoen met een 400 meter in 47"44, ruim boven zijn persoonlijk record van 45"64.